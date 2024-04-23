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Ракурс
На дипломатичному рівні Україні не забороняли бити по російських НПЗ

На дипломатичному рівні Україні не забороняли бити по російських НПЗ

23 кві 2024, 20:18
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На дипломатичному рівні Україна не отримувала від США сигналів не бити по російських НПЗ.


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Про це повідомила в розмові з «Європейською правдою» пані посол України у США Оксана Маркарова.

Я стверджую, що не було офіційних заяв Сполучених Штатів про те, що ми не можемо цього робити. Так, ми не можемо використовувати американську зброю за межами України. Але я офіційно, як посол, кажу, що жодного разу через мене не проходили сигнали про будь-які обмеження того, що ми робимо зброєю власного виробництва, — заявила Маркарова.

Також, коментуючи можливість використання західної зброї за межами України, Маркарова нагадала, «що статут ООН дає нам право на захист у вигляді ударів по території країни-агресора».

В нас є обмеження від наших партнерів, які не хотіли б, щоб їхня зброя використовувалася за межами України. Але на всій території України, включно з Кримом і всіма іншими окупованими територіями, ми повинні знищувати як логістичні хаби, так війська агресора, — зазначила посол.

Джерело: Ракурс


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