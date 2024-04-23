На дипломатичному рівні Україні не забороняли бити по російських НПЗ

https://racurs.ua/ua/n194656-na-dyplomatychnomu-rivni-ukrayini-ne-zaboronyaly-byty-po-rosiyskyh-npz.html

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На дипломатичному рівні Україна не отримувала від США сигналів не бити по російських НПЗ.

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Про це повідомила в розмові з «Європейською правдою» пані посол України у США Оксана Маркарова.

Я стверджую, що не було офіційних заяв Сполучених Штатів про те, що ми не можемо цього робити. Так, ми не можемо використовувати американську зброю за межами України. Але я офіційно, як посол, кажу, що жодного разу через мене не проходили сигнали про будь-які обмеження того, що ми робимо зброєю власного виробництва, — заявила Маркарова.

Також, коментуючи можливість використання західної зброї за межами України, Маркарова нагадала, «що статут ООН дає нам право на захист у вигляді ударів по території країни-агресора».