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Ракурс
Сенат США ухвалить пакет із допомогою Україні за скороченою процедурою

Сенат США ухвалить пакет із допомогою Україні за скороченою процедурою

23 кві 2024, 21:57
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Сенат США 23 квітня провів процедурне голосування щодо допомоги Україні.


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У верхній палаті Конгресу 80 сенаторів підтримали клопотання лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера «про завершення дебатів», яке дозволяє ухвалити законодавчий пакет із допомогою Україні за скороченою процедурою.

Перед цим сенатор-республіканець Майк Лі вніс поправку, яка могла б затягнути розгляд законопроєкту, але її відхилили простою більшістю.

Далі у Сенаті триватиме обговорення і фінальне голосування, на яке потрібно лише 50 голосів.

Це рішення розпочинає 30-годинний період виступів сенаторів, в якому один сенатор може виступати до 1 години. Фактична тривалість філібастера залежатиме від кількості сенаторів, які братимуть у ньому участь. Це відкриє можливість для фінального голосування за законопроєкт.

Інші законопроекти про іноземну допомогу — Ізраїлю, Тайваню, а також пакет заходів від заборони Тіктоку до продажу російських суверенних активів на користь України — також подолали поріг, необхідний для початку голосування у Сенаті. Президент США висловлював готовність підписати їх усі.

Джерело: Ракурс


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