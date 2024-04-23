Сенат США ухвалить пакет із допомогою Україні за скороченою процедурою

https://racurs.ua/ua/n194660-senat-ssha-uhvalyt-paket-iz-dopomogou-ukrayini-za-skorochenou-procedurou.html

Ракурс

Сенат США 23 квітня провів процедурне голосування щодо допомоги Україні.

.

У верхній палаті Конгресу 80 сенаторів підтримали клопотання лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера «про завершення дебатів», яке дозволяє ухвалити законодавчий пакет із допомогою Україні за скороченою процедурою.

Перед цим сенатор-республіканець Майк Лі вніс поправку, яка могла б затягнути розгляд законопроєкту, але її відхилили простою більшістю.

Далі у Сенаті триватиме обговорення і фінальне голосування, на яке потрібно лише 50 голосів.

Це рішення розпочинає 30-годинний період виступів сенаторів, в якому один сенатор може виступати до 1 години. Фактична тривалість філібастера залежатиме від кількості сенаторів, які братимуть у ньому участь. Це відкриє можливість для фінального голосування за законопроєкт.

Інші законопроекти про іноземну допомогу — Ізраїлю, Тайваню, а також пакет заходів від заборони Тіктоку до продажу російських суверенних активів на користь України — також подолали поріг, необхідний для початку голосування у Сенаті. Президент США висловлював готовність підписати їх усі.