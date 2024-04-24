Шольц обіцяє Україні все, крім ракет Taurus

https://racurs.ua/ua/n194685-sholc-obicyaie-ukrayini-vse-krim-raket-taurus.html

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц 24 квітня заявив, що він не змінив своє рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

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Про це очільник уряду сказав під час пресконференції із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

В тому, що стосується цієї системи озброєнь, моє рішення залишається незмінним, — заявив канцлер.

Він підкреслив, що його рішення є «дуже чітким», і нагадав, що країни НАТО не повинні стати стороною конфлікту.

За його словами, Німеччина з початку повномасштабного вторгнення росії виділила Україні понад 28 мільярдів євро. Зокрема Шольц згадав про передачу танків та засобів протиповітряної оборони.

Ми підтримуватимемо Україну усіма шляхами, аби вона могла протистояти російській агресії, — заявив канцлер Німеччини.

Шольц наголосив, що Німеччина та Британія будуть й надалі тісно співпрацювати у питанні тренувань українських військових та зміцненні військової промисловості України.

Німеччина відмовляється надавати Україні Taurus, оскільки радіус їхньої дії — до 500 км — теоретично дозволяє українським військовим вражати цілі на території росії, зокрема в Москві.

Схвалення Конгресом нового пакету допомоги Україні — це натхненний і важливий сигнал […] путін помиляється, розраховуючи, що Європа та США врешті-решт кинуть Україну. Ні, ми не зробимо цього, — пообіцяв Шольц у середу, за кілька годин після остаточного схвалення Сенатом США багатомільярдного законопроекта.

Шольц неодноразово виступав проти надання Україні ракет Taurus шведсько-німецького виробництва. На його думку, їхнє «неправильне застосування» нібито може втягнути Німеччину у війну з росією.