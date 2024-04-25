У Києві відновили тисячу одиниць енергообладнання, пошкодженого ворожими обстрілами

У Києві відновили 70% пошкодженого електрообладнання

https://racurs.ua/ua/n194729-u-kyievi-vidnovyly-tysyachu-odynyc-energoobladnannya-poshkodjenogo-vorojymy-obstrilamy.html

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У Києві продовжують ремонт пошкодженого внаслідок російських обстрілів енергетичного обладнання.

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Вже відновлено понад 1 тис. одиниць обладнання, що становить 70% від того, що було уражено ракетами та «шахедами». Про це під час прес-брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє Офіційний портал Києва.

За його словами, ці роботи є для міської влади пріоритетними і не припиняються — у межах підготовки до опалювального сезону запланований комплекс заходів, що дозволить повернути ще більші обсяги втраченої енергопотужності.

Пантелеєв наголосив, що, попри постійні ракетні атаки ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури, попередній опалювальний сезон пройшов досить стабільно.

Завдяки системній підготовці минулого року, зокрема повноцінному проведенню гідравлічних випробувань і ретельній діагностиці трубопроводів, рівень аварійності під час цього опалювального сезону зменшився на 15%. Тому ця робота себе виправдовує, і ми ретельно її виконуватимемо, — зазначив він.

У столиці вже розпочинаються необхідні для підготовчого періоду гідравлічні випробування мереж.