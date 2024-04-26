Військовозобов’язаних в Україні поділять на чотири категорії. Фото:

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Придатних до служби військовозобов’язаних в Україні поділять на категорії за станом здоровʼя.

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В Україні зникне статус «обмежено придатний» до військової служби, а чоловіків, які раніше вважалися такими, почнуть повторно викликати до ТЦК та СП для медкомісії. Натомість військовозобов’язаних чітко розділять на придатних та непридатних. Про це директор департаменту охорони здоровʼя Міністерства оборони Оксана Сухорукова заявила в інтервʼю ZN.UA.

Загалом буде чотири категорії, які визначатимуть завдання для майбутніх воїнів:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

За її словами, зміни стосуватимуться наказу МОУ № 402 «Про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України». Зараз оновлюються критерії, які містять кілька тисяч діагнозів. Однак у кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні. Це залежатиме від ступеня порушення функцій.

Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець, — придатний. А якщо виразка була ускладнена, проводили оперативне втручання з видаленням значної частини шлунка, то людина є непридатною. Ідеться про відповідність критеріям військовослужбовця або військовозобовʼязаного їхній можливості виконувати ті чи ті функції, — зазначила вона.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію в Україні набере чинності з 18 травня. Українські чоловіки від 18 до 60 років повинні під час воєнного стану мати при собі військово-облікові документи та пред’явити їх уповноваженим особам. З моменту набуття чинності закону про посилення мобілізаційних заходів військовозобов’язані мають 60 днів для оновлення своїх даних у ТЦК.

Джерело: ZN.UA