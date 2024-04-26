Остін зробив заяву про передачу винищувачів F-16. Фото:

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Перші винищувачі F-16 почнуть прибувати до України 2014 році.

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Літаки прибудуть разом із навченими пілотами та обслуговуючим персоналом, які були навчені на території країн Заходу. Таку заяву міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін зробив 26 квітня перед початком засідання у форматі «Рамштайн».

Глава Пентагону додав, що за останні два роки члени Контактної групи з оборони надали Україні понад 70 комплексів ППО середньої та великої дальності, а також тисячі ракет. Також Україна отримала від них понад 3 тис. одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків. Крім того, ЗСУ передали десятки тисяч протитанкових ракет.

Також Остін повідомив, що під час сьогоднішнього засідання у форматі «Рамштайн» найвищим пріоритетом буде посилення українських систем протиповітряної оборони.

Ми сьогодні особливо зосереджуватимемося на посиленні українських систем ППО для того, щоб Україна дійсно могла закривати своє небо. Це для нас сьогодні найвищий пріоритет, — заявив він.

Крім того, міністр оголосив, що США виділяють ще один пакет військової допомоги Україні вартістю 1 млрд дол. До нього увійдуть ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

Нагадаємо, посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен 22 квітня заявив, що Данія віддасть Україні усі свої винищувачі F-16. Бойові літаки мають прибути вже цього літа.