Російський дрон атакував авто волонтерів на Харківщині, є поранені

Російський дрон атакував авто волонтерів на Харківщині. Фото:

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Дрон російських окупантів влучив у цивільне авто у Харківській області.

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Загарбники вчинили воєнний злочин у селі Сотницький Козачок Богодухівського району. У п’ятницю, 26 квітня, о 12.30 ворожий дрон влучив в автомобіль. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Поранення внаслідок атаки дістали двоє місцевих волонтерів: чоловік 56 років та його 54-річна дружина. Також медична допомога знадобилася їх 18-річному сину.

Зазначається, що ворожий обстріл здійснили після видачі жителям села гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 24 квітня російські окупанти обстріляли селище Золочів у Богодухівському районі. Зафіксоване влучання двох ракет, які частково зруйнували колишню будівлю Золочівської адміністрації та 10 будинків, з них два житлових багатоквартирних. Також була зруйнована будівля банківської установи.