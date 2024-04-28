У російській Думі законодавчо змусять іноземців "поважати традиційні цінності"

https://racurs.ua/ua/n194799-u-rosiyskiy-dumi-zakonodavcho-zmusyat-inozemciv-povajaty-tradyciyni-cinnosti.html

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Депутати російської Держдуми хочуть на законодавчому рівні змусити іноземців «поважати традиційні російські цінності». У разі непокори обіцяють висилати зі своєї недокраїни.

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Внесений до Держдуми законопроект № 615003−8 про режим висилки передбачає, що іноземні громадяни повинні будуть письмово підтверджувати взяття на себе обов’язків для збереження права в’їзду до росії. Про це пропагандистським росЗМІ заявив один із авторів ініціативи законопроекту депутат Дмитро Вяткін.

У документі зазначено, що іноземці будуть зобов’язані «поважати традиційні російські духовно-моральні цінності, у тому числі уявлення про шлюб, як союз чоловіка і жінки, сім’ю, материнство, батьківство, дитинство, дотримуватися вимог про неприпустимість пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин та спотворення історичної правди про подвиг радянського народу при захисті Вітчизни та її внесок у перемогу над фашизмом, утримуватися від фінансування та іншого сприяння діяльності, що порушує вищезазначені положення, та залучення до неї.

В’яткін заявив російському «Інтерфаксу», що проект закону передбачає, що іноземні громадяни письмово підтверджуватимуть дотримання взятих на себе обов’язків, щоб мати право в’їзду до росії.

Це буде письмове зобов’язання, у разі порушення якого може бути застосований режим висилки, — сказав В’яткін журналістам.

Запропонований законопроект запроваджує новий міграційний режим висилки. Його пропонується встановлювати щодо іноземців, які мають права законно перебувати у рф. Це може бути пов’язано як із закінченням терміну тимчасового перебування в росії або міграційних документів, анулюванням дозволу на тимчасове проживання, посвідки на проживання, так і з вчиненням протиправних дій.

Новий режим висилки передбачає, що права іноземця обмежені, а щодо нього застосовуються розширені заходи контролю над його місцеперебуванням у росії. Так, автори документа пропонують заборонити іноземним громадянам виїжджати за межі міста, переказувати гроші, одружуватися та керувати автомобілем. Також на вимогу виконавчої влади іноземець зобов’язаний буде повідомити про своє місцеперебування, якщо не може з’явитися до МВС особисто — зокрема, за допомогою фотографії «з позначкою про геолокацію».

При цьому рішення про депортацію суд зможе ухвалити у разі, якщо людина двічі (або більше разів) порушить заборони, прописані у законопроекті.