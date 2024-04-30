Окупанти вдарили КАБами по Харкову, є загиблі та поранені

Окупанти вдарили КАБами по Харкову. Фото:

https://racurs.ua/ua/n194857-okupanty-vdaryly-kabamy-po-harkovu-ie-zagybli-ta-poraneni.html

Ракурс

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Харків.

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У вівторок, 30 квітня, загарбники вдарили по Холодногірському та Київському районах міста. Ворог цілив по цивільній інфраструктурі. Зафіксовані удари біля паркової зони. Попередньо відомо, що були скинуті керовані авіабомби. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про два прильоти у Київському та Холодногірському районах. У Київському районі так, як і 29 квітня, було влучання у районі житлової забудови.

Попередньо відомо про двох загиблих, а також шістьох поранених.

Нагадаємо, ввечері 29 квітня російські війська атакували Одесу балістичним озброєнням. Унаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки та палац Одеської юридичної академії, більш відомий як «Замок Гаррі Поттера». Загинули п’ятеро цивільних та собака. У лікарнях перебувають 23 осіб. У важкому стані восьмеро людей, з них четверо — у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.