Пам'ятник на честь Переяславської ради демонтують. Фото: КМДА

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Монумент на честь Переяславської ради почали демонтувати в Києві.

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У вівторок, 30 квітня, столичні комунальні служби розпочали демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою «Свободи українського народу». Демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Telеgram.

Зазначається, що монумент складається приблизно з 20 елементів, що важать близько 6 тис. — 7 тис. кг. Перед демонтажем експерти вивчили конструкцію, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити.

У КМДА наголошують, що далі цей пам’ятник зберігатимуть у Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Нагадаємо, нещодавно в Департаменті культури КМДА заявили, що не демонтуватимуть арку «Свободи українського народу» (колишню Арку дружби народів). Чиновники наголосили, що сенс арки «переосмислено», а простір біля неї отримає нову концепцію.