Ніякого перемир’я не буде, війна триватиме, - речник Повітряних сил про припинення вогню на Великдень та період Олімпіади

https://racurs.ua/ua/n194874-niyakogo-peremyr-ya-ne-bude-viyna-tryvatyme-rechnyk-povitryanyh-syl-pro-prypynennya-vognu.html

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Ніякого перемир’я не буде. Війна буде продовжуватися.

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Так прокоментував речник Повітряних сил Євлаш можливість припинення вогню на Великдень та період Олімпіади.

росія вже анонсувала якісь там перемирʼя у 2022 і 2023 роках. Ніякого перемир’я не було. Війна буде продовжуватися, і я думаю, попри все і під час Олімпійських ігор, на жаль, — підкреслив речник.

За його словами, російські окупанти показали, що для них немає нічого святого.

Вони б’ють і на Новий рік. Щоб зламати. Оце бажання напаскудити людям, зламати їх психологічно, показати, що у вас немає шансу, що ви програєте, — розповів Євлаш.

Він наголосив, що українці продовжують триматися, а ворогу досягти своїх стратегічних планів не вдалося.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон закликав припинити всі війни на період проведення літніх Олімпійських ігор.

29 квітня Євлаш розповів, що існує низка напрацювань, як можна безпечно розмістити винищувачі F-16 в Україні, аби вони могли ефективно виконувати завдання. Він розповів, що літаки будуть зберігати у підземних сховищах та бункерах.