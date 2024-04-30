Чергову акцію противників закону про «іноагентів» поліція розганяє у Тбілісі перцевим газом

https://racurs.ua/ua/n194880-chergovu-akciu-protyvnykiv-zakonu-pro-inoagentiv-policiya-rozganyaie-u-tbilisi-percevym-gazom.html

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У Тбілісі увечері 30 квітня почалася чергова акція противників закону про «іноагенти». Поліція заблокувала частину натовпу позаду будівлі парламенту.

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Співробітники поліції застосовують перцевий газ проти мітингувальників біля будівлі парламенту Грузії, повідомляють кореспонденти BBC.

Учасники акції протестують проти законопроекту «Про прозорість іноземного впливу», який парламент почав розглядати у другому читанні у вівторок.

Парламентарі не встигли завершити обговорення, і голосування було вирішено перенести на середу.

Поліція раніше почала відтісняти протестувальників від службового входу до будівлі парламенту та затримала кількох людей.

Частина протестувальників перемістилася до канцелярії прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе. Поліція перекрила підходи до будівлі.

Раніше МВС Грузії закликало учасників акції біля парламенту розблокувати виходи з будівлі та попередило про відповідальність за порушення закону.

Згодом поліція почала застосовувати перцевий газ проти мітингувальників у Тбілісі.

Учасники акції протестують проти законопроекту «Про прозорість іноземного впливу», який парламент почав розглядати у другому читанні у вівторок. Парламентарі не встигли завершити обговорення, і голосування було вирішено перенести на середу.

Поліція раніше почала відтісняти протестувальників від службового входу до будівлі парламенту та затримала кількох людей.

29 квітня у Тбілісі на протести проти «закону про іноагентів» вийшло близько 100 тисяч людей.

Учасники ходи скандували назву країни та гасло «Ні російському закону». На будівлю парламенту було спроєктовано напис «росія — окупант» і прапор Грузії. Опозиція заявляє, що закон про «іноагентів» ухвалюється владною партією за вказівкою з Москви. Автори законопроєкту це заперечують.