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Робота справжнього майстра — оператор FPV-дрона 47 ОМБр влучив у нору з окупантами

Робота справжнього майстра — оператор FPV-дрона 47 ОМБр влучив у нору з окупантами (ВІДЕО)

1 тра 2024, 13:29
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Оператор FPV-дрона 47 ОМБр влучив у нору з окупантами.


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Робота справжнього майстра — оператора FPV-дрона 25 окремого штурмового батальйону — показала прес-служба 47 ОМБр.

Аеророзвідники виявили двох окупантів, які розслаблено йшли до свого прихистку — викопаної у землі нори.

Те, як скерували туди ударний дрон, знищивши ворогів — заслуговує поваги.

Джерело: Ракурс


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