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Робота справжнього майстра — оператор FPV-дрона 47 ОМБр влучив у нору з окупантами
Робота справжнього майстра — оператор FPV-дрона 47 ОМБр влучив у нору з окупантами (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194898-robota-spravjnogo-maystra-operator-fpv-drona-47-ombr-vluchyv-u-noru-z-okupantamy-video.htmlРакурс
Оператор FPV-дрона 47 ОМБр влучив у нору з окупантами.
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Робота справжнього майстра — оператора FPV-дрона 25 окремого штурмового батальйону — показала прес-служба 47 ОМБр.
Аеророзвідники виявили двох окупантів, які розслаблено йшли до свого прихистку — викопаної у землі нори.
Те, як скерували туди ударний дрон, знищивши ворогів — заслуговує поваги.