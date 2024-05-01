Робота справжнього майстра — оператор FPV-дрона 47 ОМБр влучив у нору з окупантами

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Оператор FPV-дрона 47 ОМБр влучив у нору з окупантами.

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Робота справжнього майстра — оператора FPV-дрона 25 окремого штурмового батальйону — показала прес-служба 47 ОМБр.

Аеророзвідники виявили двох окупантів, які розслаблено йшли до свого прихистку — викопаної у землі нори.

Те, як скерували туди ударний дрон, знищивши ворогів — заслуговує поваги.