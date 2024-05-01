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Работа настоящего мастера— оператор FPV-дрона 47 ОМБр попал в нору с оккупантами
Работа настоящего мастера — оператор FPV-дрона 47 ОМБр попал в нору с оккупантами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194898-rabota-nastoyaschego-mastera-operator-fpv-drona-47-ombr-popal-v-noru-s-okkupantami-video.htmlРакурс
Оператор FPV-дрона 47 ОМБр влучив у нору з окупантами.
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Робота справжнього майстра — оператора FPV-дрона 25 окремого штурмового батальйону — показала прес-служба 47 ОМБр.
Аеророзвідники виявили двох окупантів, які розслаблено йшли до свого прихистку — викопаної у землі нори.
Те, як скерували туди ударний дрон, знищивши ворогів — заслуговує поваги.