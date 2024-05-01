Глава МЗС Польщі встановив у кабінеті карикатуру про постпреда рф в ООН Небензю

https://racurs.ua/ua/n194902-glava-mzs-polschi-vstanovyv-u-kabineti-karykaturu-pro-postpreda-rf-v-oon-nebenzu-foto.html

Ракурс

Нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський дав велике інтерв’ю BILD. Він прийняв журналістів у робочому кабінеті у Варшаві та сфотографувався на тлі однієї зі стін.

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Там висить портрет польського генерала Домбровського. Під ним журналісти розглянули роботу польського карикатуриста Анджея Мілевського для Gazeta Wyborcza від 28 лютого цього року.

На малюнку прибиральниця будівлі ООН запитує колегу:

Чому тут так чисто?

Той відповідає: Польський міністр вимив стать російським послом.

Тоді Сікорський різко розкритикував постпреда рф Василя Небензю на Раді Безпеки ООН.

Наприклад, Небензя назвав українців «нацистами» та заявив про корупцію в Україні. Сікорський відповів, що там «президент — єврей, міністр оборони — мусульманин, і вони не мають політв’язнів», а «Олексій Навальний задокументував, наскільки чесна і непідкупна влада вашої країни».

Небензя сказав, що Польща напала на СРСР під час Другої світової війни.

Про що він говорить? Це Радянський Союз напав на Польщу разом із нацистською Німеччиною 17 вересня 1939 року. Вони навіть провели спільний парад перемоги 22 вересня, — відповів Сікорський. — А що робили російські війська біля воріт Варшави у серпні 1920 року? Вони були там на екскурсії?

На слова Небензі про змову Заходу навколо України Сікорський відповів: