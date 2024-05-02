Російські війська змогли закріпитися в Очеретиному. Карта: DeepState

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Ракурс

Російська армія змогла прорватися та закріпитися в Очеретиному Покровського району Донеччини.

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Однак та частина селища, де перебувають ворожі підрозділи, перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Бої за населений пункт тривають. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин заявив у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Щодо Очеретиного. Ворог прорвався і закріпився в цьому населеному пункті. Частина, в якій перебуває противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Також там тривають важкі бої, проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ, — зазначив офіцер.

За словами речника, Сили оборони вживають всіх заходів, щоб стабілізувати ситуацію на цьому напрямку та повернути цей населений пункт під контроль України. Для цього ввели додаткові сили та засоби резерву.

В ОСУВ «Хортиця» додали, що найскладніша ситуація зараз склалася на Покровському та Курахівському напрямках. Там тривають запеклі бої.

Волошин додав, що на цих напрямках росіяни задіяли до чотирьох бригад. Противник намагається розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар’їнки, хоче пробитися до Покровська та Курахового.

Нагадаємо, 30 квітня в Deep State заявили, що російські війська захопили Керамік та Новокалинове під Авдіївкою. Також ворог просунувся на північ від Очеретиного. Попри значну перевагу ворога у живій силі та засобах, бійці ЗСУ намагаються нав’язати ворогу свою ініціативу.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»