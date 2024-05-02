Електронний кабінет для військовозобов'язаних - в Міноборони розповіли, що треба заповнити у застосунку

https://racurs.ua/ua/n194944-elektronnyy-kabinet-dlya-viyskovozobov-yazanyh-v-minoborony-rozpovily-scho-treba-zapovnyty.html

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В травні запрацює електронний кабінет для військовозобов’язаних.

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Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

Цей окремий сервіс, доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market.

У застосунку необхідно буде заповнити поля з номером телефону, електронною поштою та фактичною адресою проживання.

Це дозволить швидко оновити особисті дані та перевірити інформацію, що міститься у реєстрі «Оберіг».

Мобільний застосунок — один зі способів оновлення даних, яке необхідно зробити впродовж 60 днів з 18 травня. Військовозобов’язаний може особисто звернутись до ТЦК або ж зробити це дистанційно через застосунок.

Чорноволенко пообіцяла, що цифрова команда Міноборони працює над тим, щоб запустити застосунок 18 травня.

Для нас важливою є безпека даних, тому ми приділяємо особливу увагу цьому напрямку, — написала чиновниця. — Ви точно зможете оновити дані щодо себе онлайн і не порушите вимоги законодавства. Це має відбутись впродовж 60 днів від набрання чинності змін до закону про мобілізацію, тобто, до 16 липня.

Електронний кабінет буде доступний для завантаження з 18 травня і забезпечить зручний спосіб оновлення даних. Це не обов’язковий застосунок, а лише один зі способів оновлення інформації. Користувачі також можуть звернутися до ТЦК.

Застосунок буде під парасолькою загальних державних сервісів, що забезпечить його зручне використання для громадян протягом усього періоду військового обов’язку.