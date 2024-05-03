Троє депутатів Київради постануть перед судом. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n194967-troie-deputativ-kyyivrady-uhylyalys-vid-viyskovoyi-slujby-yih-sudytymut.html

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Ухилянтів виявили у Київській міській раді — троє обранців ухилялись від військової служби.

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Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради за допомоги керівника апарату Київської міської військової адміністрації та командира військової частини. Про це Державне бюро розслідувань повідомило у Telegram.

З’ясувалося, що троє депутатів та один із помічників мали служити в одній із військових частин. Однак упродовж року вони не з’являлися га військову службу, але отримували зарплатню військовослужбовців.

Слідчі встановили, що керівник апарату Київської міської військової адміністрації допоміг оформити фейкове відрядження трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА. До схеми був залучений і командир однієї з військових частин територіальної оборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська повідомляв, що в Кабінеті міністрів України працюють над новими обмеженнями для тих громадян, які ухиляються від мобілізації та служби у війську. Нові обмеження будуть передбачати необхідність мати військово-облікові документи для отримання деяких адміністративних послуг.