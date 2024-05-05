Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

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Відомство запустило сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.

На платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ, скориставшись онлайн-калькулятором.

Також на сайті можна отримати інформацію щодо:

Раніше «Ракурс» повідомляв, що уряд оновив виплати військовослужбовцям.

Військовослужбовець, який бере участь у бойових діях на першій лінії, отримуватиме 20 100 грн основного грошового забезпечення плюс 100 000 за участь у бойових діях і 70 000 за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.

Тобто 190 100 може отримувати піхотинець, а офіцер — ще більше.

Також передбачено винагороду за знищену військову техніку ворога:

військовий автомобіль — 12 800 грн;

танк — 48 720 грн;

БМП/БТР — понад 40 000 грн;

корабель першого рангу (на кшталт крейсера «Москва») — понад 243 000 грн;

літак — понад 100 000 грн.

Військовослужбовець, який не знаходиться на передовій, отримуватиме мінімум 20 000 на місяць, а за виконання завдань, не пов’язаних безпосередньо із бойовими діями, ще 30 000 додатково.

Військові, які проходять лікування після поранення, отримуватимуть 20 100 грн.