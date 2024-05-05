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Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.
Онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців запустили у Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n195016-onlayn-kalkulyator-groshovogo-zabezpechennya-viyskovoslujbovciv-zapustyly-u-minoborony.htmlРакурс
Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.
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Відомство запустило сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.
На платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ, скориставшись онлайн-калькулятором.
Також на сайті можна отримати інформацію щодо:
- порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;
- одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;
- інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.
Раніше «Ракурс» повідомляв, що уряд оновив виплати військовослужбовцям.
Військовослужбовець, який бере участь у бойових діях на першій лінії, отримуватиме 20 100 грн основного грошового забезпечення плюс 100 000 за участь у бойових діях і 70 000 за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.
Тобто 190 100 може отримувати піхотинець, а офіцер — ще більше.
Також передбачено винагороду за знищену військову техніку ворога:
- військовий автомобіль — 12 800 грн;
- танк — 48 720 грн;
- БМП/БТР — понад 40 000 грн;
- корабель першого рангу (на кшталт крейсера «Москва») — понад 243 000 грн;
- літак — понад 100 000 грн.
Військовослужбовець, який не знаходиться на передовій, отримуватиме мінімум 20 000 на місяць, а за виконання завдань, не пов’язаних безпосередньо із бойовими діями, ще 30 000 додатково.
Військові, які проходять лікування після поранення, отримуватимуть 20 100 грн.