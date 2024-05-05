Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців запустили у Міноборони

5 тра 2024, 11:12
999

Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.


.

Відомство запустило сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.

На платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ, скориставшись онлайн-калькулятором.

Також на сайті можна отримати інформацію щодо:

  • порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;
  • одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;
  • інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що уряд оновив виплати військовослужбовцям.

Військовослужбовець, який бере участь у бойових діях на першій лінії, отримуватиме 20 100 грн основного грошового забезпечення плюс 100 000 за участь у бойових діях і 70 000 за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.

Тобто 190 100 може отримувати піхотинець, а офіцер — ще більше.

Також передбачено винагороду за знищену військову техніку ворога:

  • військовий автомобіль — 12 800 грн;
  • танк — 48 720 грн;
  • БМП/БТР — понад 40 000 грн;
  • корабель першого рангу (на кшталт крейсера «Москва») — понад 243 000 грн;
  • літак — понад 100 000 грн.

Військовослужбовець, який не знаходиться на передовій, отримуватиме мінімум 20 000 на місяць, а за виконання завдань, не пов’язаних безпосередньо із бойовими діями, ще 30 000 додатково.

Військові, які проходять лікування після поранення, отримуватимуть 20 100 грн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів