FT: у Білому домі вважають, що ЗСУ готують контрнаступ у 2025 році після отримання допомоги США

https://racurs.ua/ua/n195018-u-bilomu-domi-vvajaut-scho-zsu-gotuut-kontrnastup-u-2025-roci-pislya-otrymannya-dopomogy-ssha.html

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Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна планує контрнаступ у 2025 році, а військова допомога США в розмірі 61 млрд дол. могла б цьому сприяти.

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Видання Financial Times зазначає, що попри військову допомогу можливі «російські успіхи у найближчий період», оскільки «миттєво перемкнути тумблер неможливо».

Днями Білий дім оголосив, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги США. Однак український міністр закордонних справ визнав, що союзники України відстають від графіка, незважаючи на свої зусилля.

Салліван сказав, що досі очікує прогресу росії на полі бою, оскільки «неможливо миттєво змінити ситуацію кардинально». Утім, за його словами, завдяки допомозі Штатів Київ зможе утримати лінію і протистояти росії протягом цього року. Водночас будь-який новий наступ України прямо залежить від збільшення допомоги з боку США.

Financial Times зазначає, що слова Саллівана відображають бачення Білого Дому на перебіг війни, якшо Байдена переоберуть президентом.

Водночас Трамп скептично ставиться до допомоги Україні та пообіцяв спробувати швидко припинити війну і шукати врегулювання шляхом переговорів.