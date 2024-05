Радикальні ісламісти навчали студентів напередодні протестів в університетах США

Американська влада підозрює, що студентські протести, які загострилися у кінці квітня-на початку травня 2024 року в Нью-Йорку, були організовані радикальними угрупуваннями ісламізму.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

З 18 квітня під час антисемітських протестів у 25 американських університетах затримали понад дві тисячі людей. Критична ситуація склалася в елітному Колумбійському університеті в Нью-Йорку: там студенти розгромили будівлю кампуса, поліцейські затримали приблизно 300 осіб.

За інформацією The Wall Street Journal, протести в Колумбійському університеті стали результатом плану, розрахованого щонайменше на кілька місяців. Деякі студенти пройшли підготовку в різних радикальних угрупованнях, таких як Black Panther або National Students for Justice in Palestine. Ці рухи заборонені у низці університетів, у тому числі в Колумбійському.

Крім цього, деякі студенти зустрічалися з членами забороненої в Німеччині організації Samidoun, яка відкрито пропагує антисемітські погляди та заперечує право Ізраїлю на існування.

Немає нічого поганого, щоб бути членом ХАМАС, бути лідером ХАМАС, бути бійцем ХАМАС. Це люди, які знаходяться на передовій лінії захисту Палестини, — сказала на зустрічі зі студентами Колумбійського університету координатор Samidoun у США Шарлотта Кейтс.

Ця розмова відбулася у березні цього року у рамках організованого самими студентами тренінгу. Адміністрація університету двічі забороняла зустріч, тож студенти вирішили провести її онлайн.

Політолог Роберт Пейп із університету Чикаго говорить про «успішну експлуатацію» студентів і вважає, що протести можуть тривати все літо і осінь: крім того, за його словами, їхня географія розшириться.