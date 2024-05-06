Україна поставила зенітні ракети на морські дрони

https://racurs.ua/ua/n195057-ukrayina-postavyla-zenitni-rakety-na-morski-drony-video.html

Ракурс

Україна застосувала морські дрони із зенітними ракетами. Це стало відомо після того, як окупанти показали кадри перехоплення українського морського дрона із зенітними ракетами Р-73, що атакував російську авіацію в Чорному морі.

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Відео оприлюднили російські ЗМІ.

На відео український морський дрон виконує маневри, щоб ухилитись від вогню з борта російського гелікоптера Ка-29.

Важливою у цій події є поява на борту безпілотника надбудови, що за своїми контурами нагадує радянську зенітну ракету класу «повітря—повітря» Р-73.

Р-73 це авіаційна ракета ближнього радіусу, однак вона може запускатися і з наземних установок. Для її наведення не потрібний радар або інші системи, адже вона оснащена власною тепловою головкою самонаведення.

«Мілітарний» пише, що цю ракету на борту безпілотника можна відрізнити від аналогічної, але більш ранньої Р-60 за специфічною формою хвостового оперення.

Пускова установка має направляючі для двох ракет. З високою ймовірністю, вона стабілізована для компенсації морської качки та є поворотною. Ймовірно, для захоплення цілі використовується ГСН самої ракети.

Росіяни оприлюднили фото цього безпілотника зняте з гелікоптера, де видно, що одна ракета відсутня. За їх словами, дрон встиг випустити її по російському гелікоптеру Мі-8, однак не влучив.

На кадрах видно, що носієм ракет став модернізований безпілотник Magura V5. Саме вони використовувались під час атаки російських суден у Чорному морі 6 травня.

Спецпідрозділ Group 13 Головного управління розвідки знищив з їх допомогою російський швидкісний катер у бухті Вузька поблизу Чорноморського на заході Кримського півострова.

Варто зауважити, що російським військовим вдалося завдати критичних уражень дрону на відео, внаслідок чого відбувся потужний вибух. Враховуючи це, можна зробити висновок, що «зенітні морські дрони» продовжують нести бойову частину та можуть уражати кораблі супротивника.

«Мілітарний» нагадує, що морські дрони моделі SeaBaby, котрі використовує спецпідрозділ СБУ, також дооснащуються пусковими установками для вогнеметів РПВ-16.