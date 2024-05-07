Очільник Міноборони Косово розкрив деталі пакета військової допомоги Україні

https://racurs.ua/ua/n195091-minoborony-kosovo-rozkrylo-detali-paketa-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini.html

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Очільник Міноборони Косово розкрив деталі пакета військової допомоги Україні.

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Я не буду вдаватися глибоко в деталі, але можу сказати, що це мінометні снаряди 120 мм, 60 мм, 81 мм, військові вантажівки для перевезення особового складу та озброєння, бронемашини, тактичні машини для підтримки підрозділів в Україні в транспортно-оперативному аспекті, — повідомив Еюп Мачедонсі.

Окрім того, Косово тренує українських фахівців з розмінування.

Ми налаштовані рішуче підтримувати Україну у всіх аспектах відповідно до наших умов і можливостей, — наголосив міністр.

Косово вже передало Україні першу партію допомоги — тактичні автомобілі та бронетехніку.

Україна поки офіційно не визнає незалежності Косова, вважаючи його територію частиною Республіки Сербія. Після війни 1998−1999 років у Косові в складі міжнародних сил на чолі з НАТО перебував український контингент.

У 2008 році Косово — на той час автономія у Сербії під протекторатом ООН — проголосило незалежність. Це викликало неоднозначну реакцію міжнародного співтовариства — не всі держави визнають Косово незалежним.