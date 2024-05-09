ЗСУ встановили майже рекорд зі знищення окупантів за добу. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195149-mayje-rekord-zi-znyschennya-okupantiv-vstanovyly-zsu.html

Ракурс

Російська армія втратила в Україні втратила за добу майже рекордну кількість солдатів — 1 тис. 300 осіб.

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Загальні втрати країни-агресора з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 478 тис. 730 солдатів та офіцерів. Також за минулу добу було знищено 11 танків, 35 бойових броньованих машин, 23 артсистеми, 69 одиниць автомобільної та вісім — спеціальної техніки. Про це 9 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 травня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 478 тис. 730 (+1 тис. 300) осіб,

танків — 7 тис. 429 (+11) од,

бойових броньованих машин — 14 тис. 281 (+35) од,

артилерійських систем — 12 тис. 340 (+23) од,

РСЗВ — 1 тис. 58 (+1) од,

засоби ППО — 793 (+1) од,

літаків — 349 (+0) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 тис. 775 (+47),

крилаті ракети — 2 тис. 192 (+41),

кораблі/катери — 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 16 тис. 618 (+69) од,

спеціальна техніка — 2 тис. 27 (+8).

Нагадаємо, бійці 47 окремої механізованої бригади знищили російський Т-80 за допомогою протитанкової ракети TOW, яку випустили з бойової машини піхоти Bradley.