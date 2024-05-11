Держдеп США схвалив терміновий продаж Україні трьох РСЗВ HIMARS

РСЗВ HIMARS, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive - GetArchive

https://racurs.ua/ua/n195212-derjdep-ssha-shvalyv-terminovyy-prodaj-ukrayini-troh-rszv-himars.html

Ракурс

Державний департамент США 10 травня схвалив пропозицію про екстрений продаж Україні ракетних комплексів HIMARS на суму близько 30 млн дол.

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У Держдепі заявили, що Україна звернулася з проханням придбати три ракетні комплекси, які будуть профінансовані урядом Німеччини. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Держсекретар Ентоні Блінкен визначив, що існує надзвичайна ситуація, яка спонукає «негайний продаж» Україні. Системи будуть отримані з армійських запасів.

США також оголосили пакет військової допомоги Україні на сум 400 млн дол. Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що він призначений, зокрема, для того, щоб допомогти протистояти зростаючим спробам рф захопити Харків.

Кірбі зазначив, що росія вже розпочала перші вторгнення в райони навколо міст Вовчанська і Липець, що поблизу Харкова.

Цілком можливо, що росія зробить подальші кроки в найближчі тижні, але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, — наголосив Кірбі. — А з часом надходження американської допомоги дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року.

З моменту початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року США надали Україні військову допомогу на суму близько 50,6 млрд доларів.

Джерело: Associated Press