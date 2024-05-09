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Ракурс
РСЗВ HIMARS, фото: GooFon

Німеччина купить для України три РСЗВ HIMARS із запасів США

9 тра 2024, 21:43
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Німеччина купить та передасть Україні три реактивні системи залпового вогню HIMARS із запасів американської армії.


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Про це під час поїздки до США заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє t-online.

Він наголосив, що сьогодні для НАТО важливо підтримувати Україну зараз, оскільки успіх російського нападу розв’яже руки автократам по всьому світу.

Джерело: t-online

Джерело: Ракурс


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