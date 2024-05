Німеччина купить для України три РСЗВ HIMARS із запасів США

Німеччина купить та передасть Україні три реактивні системи залпового вогню HIMARS із запасів американської армії.

.

Про це під час поїздки до США заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє t-online.

Він наголосив, що сьогодні для НАТО важливо підтримувати Україну зараз, оскільки успіх російського нападу розв’яже руки автократам по всьому світу.

Boris Pistorius kündigt in Washington gerade an, dass die Bundesrepublik 3 HIMARS System von den USA kauft und in die #Ukraine liefern wird. @tonlinepic.twitter.com/SbHQe9dYRk