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Ракурс
Під час порятунку жінки на Сумщині, скріншот відео

На Сумщині надзвичайники врятували жінку, у будинок якої влучив снаряд (ВІДЕО)

13 тра 2024, 10:58
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На Сумщині співробітники ДСНС врятували літню жінку, у будинок якої влучив ворожий снаряд.


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Відповідне відео сьогодні, 13 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Подія сталася у Білопіллі, яке напередодні пізно ввечері обстріляли російські війська.

В одному з житлових будинків унаслідок влучання снаряда зруйновано стіну. Будівельними матеріалами частково засипало жінку 1939 р. н., яка в момент атаки спала у своїй кімнаті, — зазначають у відомстві.

Рятувальникам вдалося швидко вивільнити жінку з-під уламків та перенести її в безпечніше місце. Медична допомога не знадобилася.

Джерело: Ракурс


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