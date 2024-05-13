Під час порятунку жінки на Сумщині, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n195272-na-sumschyni-nadzvychaynyky-vryatuvaly-jinku-u-budynok-yakoyi-vluchyv-snaryad-video.html

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На Сумщині співробітники ДСНС врятували літню жінку, у будинок якої влучив ворожий снаряд.

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Відповідне відео сьогодні, 13 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Подія сталася у Білопіллі, яке напередодні пізно ввечері обстріляли російські війська.

В одному з житлових будинків унаслідок влучання снаряда зруйновано стіну. Будівельними матеріалами частково засипало жінку 1939 р. н., яка в момент атаки спала у своїй кімнаті, — зазначають у відомстві.

Рятувальникам вдалося швидко вивільнити жінку з-під уламків та перенести її в безпечніше місце. Медична допомога не знадобилася.