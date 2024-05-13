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Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: поліція Сумщини
На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще трьох поранено (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195274-na-sumschyni-vnaslidok-rosiyskyh-obstriliv-zagynula-ludyna-sche-troh-poraneno-foto.htmlРакурс
Протягом минулої доби російська загарбники обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 210 ударів.
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Про це сьогодні, 13 травня, повідомила прес-служба поліції Сумської області.
Внаслідок атак:
- загинув чоловік;
- ще троє людей отримали поранення;
- пошкоджено шість приватних домоволодінь та три автомобілі.
За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу «Порушення законів та звичаїв війни».