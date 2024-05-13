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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: поліція Сумщини

На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще трьох поранено (ФОТО)

13 тра 2024, 11:52
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Протягом минулої доби російська загарбники обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 210 ударів.


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Про це сьогодні, 13 травня, повідомила прес-служба поліції Сумської області.

Внаслідок атак:

  • загинув чоловік;
  • ще троє людей отримали поранення;
  • пошкоджено шість приватних домоволодінь та три автомобілі.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу «Порушення законів та звичаїв війни».

Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: поліція Сумщини

Джерело: Ракурс


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