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Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: полиция Сумщины
На Сумщине в результате российских обстрелов погиб человек, еще трое ранены (ФОТО)https://racurs.ua/n195274-na-sumschine-v-rezultate-rossiyskih-obstrelov-pogib-chelovek-esche-troe-raneny-foto.htmlРакурс
Протягом минулої доби російська загарбники обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 210 ударів.
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Про це сьогодні, 13 травня, повідомила прес-служба поліції Сумської області.
Внаслідок атак:
- загинув чоловік;
- ще троє людей отримали поранення;
- пошкоджено шість приватних домоволодінь та три автомобілі.
За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу «Порушення законів та звичаїв війни».