Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: полиция Сумщины

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Протягом минулої доби російська загарбники обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 210 ударів.

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Про це сьогодні, 13 травня, повідомила прес-служба поліції Сумської області.

Внаслідок атак:

загинув чоловік;

ще троє людей отримали поранення;

пошкоджено шість приватних домоволодінь та три автомобілі.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу «Порушення законів та звичаїв війни».