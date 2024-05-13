FPV-дрон накрив 21 окупанта у їхньому сховку

https://racurs.ua/ua/n195281-fpv-dron-nakryv-21-okupanta-u-yihnomu-shovku-video.html

Ракурс

FPV-дрони продовжують відігравати важливе значення для оборони України від російських нацистів.

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак 13 травня публікував нове відео знищення росіян за допомогою дрона-камікадзе.

На відео видно, як росіяни поступово збираються в одному з будинків українського села. Назва не вказується, але поруч зі сховком окупантів видно іншу будівлю, що палає.

Загалом до приміщення зайшов 21 військовий рф. Коли рух окупантів припинився, до будівлі підлетів дрон, який влетів всередину через вузьке вікно. Оператор спрацював на відмінно, а всередині, окрім московитів могли бути й боєприпаси, адже вибух та ударна хвиля вщент рознесли будинок та русню, що була всередині.