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Ракурс
Третя штурмова дронами та артою розбила колону техніки та піхоту окупантів на Харківщині

Третя штурмова дронами та артою розбила колону техніки та піхоту окупантів на Харківщині (ВІДЕО)

13 тра 2024, 17:49
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Сили підрозділів Третьої штурмової бригади та суміжних 66-ї ОМБр, 77-ї бригади ДШВ з тріском знищили танки-черепахи та БПМ-2 противника.


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Окупантів розбили зграями ударних дронів та бригадною артою, повідомили у Третій бригаді.

Три одиниці техніки — знищено безповоротно та ще чотири — уражено. Як видно на відео бригади, противник розбігався посадками, але частину особового складу знайшли і зачистили — «мінус до взводу російської піхоти, не рахуючи екіпажів».

Весь штурмовий підрозділ ворога розбили, а противника не досягнув цілі — прориву на ділянці фронту.

Раніше у Третій штурмовій розповіли, що 13 травня спалили ворожу САУ «Нона» й ліквідували роту окупантів на Харківщині.

Сьогодні підрозділи Третьої штурмової бригади займають рубежі оборони, впевнено відбивають накати й розбирають техніку окупантів на Харківщині.

Тиждень боїв у зоні відповідальності бригади від 03.05 до 10.05 вартував ворогу: 189 — «трьохсотих» росіян та 43 — остаточних «двісті».

На брухт перетворено установку 2С9 «Нона», якою окупанти підтримували наступ своєї піхоти, а також ворожий БМП-2, БТР, танк та спецтехніку.

Джерело: Ракурс


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