Третья штурмовая дронами и артой разбила колонну техники и пехоту оккупантов в Харьковской области

https://racurs.ua/n195287-tretya-shturmovaya-dronami-i-artoy-razbila-kolonnu-tehniki-i-pehotu-okkupantov-v-harkovskoy.html

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Сили підрозділів Третьої штурмової бригади та суміжних 66-ї ОМБр, 77-ї бригади ДШВ з тріском знищили танки-черепахи та БПМ-2 противника.

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Окупантів розбили зграями ударних дронів та бригадною артою, повідомили у Третій бригаді.

Три одиниці техніки — знищено безповоротно та ще чотири — уражено. Як видно на відео бригади, противник розбігався посадками, але частину особового складу знайшли і зачистили — «мінус до взводу російської піхоти, не рахуючи екіпажів».

Весь штурмовий підрозділ ворога розбили, а противника не досягнув цілі — прориву на ділянці фронту.

Раніше у Третій штурмовій розповіли, що 13 травня спалили ворожу САУ «Нона» й ліквідували роту окупантів на Харківщині.

Сьогодні підрозділи Третьої штурмової бригади займають рубежі оборони, впевнено відбивають накати й розбирають техніку окупантів на Харківщині.

Тиждень боїв у зоні відповідальності бригади від 03.05 до 10.05 вартував ворогу: 189 — «трьохсотих» росіян та 43 — остаточних «двісті».

На брухт перетворено установку 2С9 «Нона», якою окупанти підтримували наступ своєї піхоти, а також ворожий БМП-2, БТР, танк та спецтехніку.