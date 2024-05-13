У травні Німеччина передасть Україні ще одну систему IRIS-T

https://racurs.ua/ua/n195298-u-travni-nimechchyna-peredast-ukrayini-sche-odnu-systemu-iris-t.html

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У травні Німеччина передасть Україні ще одну систему ППО IRIS-T.

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Про це повідомив посол ФРН Єгер. За його словами, Німеччина зобов’язалась надати ще кілька таких систем до 2026 року.

Крім того, ми обіцяли Україні, що цього року, наступного і 2026-го будемо постачати ще нові такі системи, — сказав посол ФРН 13 травня в ефірі телемарафону.

Також він нагадав, що Україна отримає від Берліна установку Patriot, яка прибуде не раніше кінця червня.

Єґер підкреслив, що Німеччина послідовно працює над зміцненням української протиповітряної оборони.

Водночас 13 травня стало відомо про те, що німецький уряд не підтримав пропозицію застосовувати ППО сусідніх з Україною країн-членів НАТО для збиття ударних БпЛА, які запускає росія. На думку експерта Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе та експомічника генсека НАТО Горста-Гайнріха Брауса, це дозволило б створити безпечну зону до 70 км завширшки та розвантажити українську ППО.