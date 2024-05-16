Словацька поліція звинуватила 71-річного чоловіка у спробі вбивства прем'єра Фіцо з метою помсти

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Словацька поліція звинуватила 71-річного чоловіка, який напередодні стріляв у премʼєра Словаччини Фіцо, у спробі вбивства з метою помсти.

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Про це передає The Slovak Spectator. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Йдеться про обвинувачення колишньому охоронцю Юраю Цинтулі звинувачення у замаху на вбивство під час стрілянини у прем'єр-міністра Роберта Фіцо, пише Politico.

Підозрюваного звинувачують у нападі на Фіцо в Гандлові, місті в центральній Словаччині, де в середу пройшло засідання словацького уряду. Стан Фіцо «стабільний, але дуже важкий» після замаху, за словами директора лікарні Банської Бистриці, де лікується прем'єр-міністр.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, якщо його визнають винним, Цинтулу може загрожувати до 25 років ув’язнення або довічне ув’язнення.

За даними словацького телебачення, Цинтула заявив поліції, що планував напад за кілька днів до цього, але не збирався вбивати Фіцо.

Хоча мотиви спроби вбивства неясні, міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що напад був «політично вмотивованим» і що «рішення злочинця було прийнято відразу після президентських виборів».

Цинтула — колишній охоронець, поет і член Словацького товариства письменників.

Розділена Словаччина

Словаччина порушила табу, у порушення якого громадяни країни ніколи не вірили.

По-перше, це було вбивство у 2018 році журналіста-розслідувача Яна Куцяка, який займався своєю професією, але поплатився за це власним життям, а також життям своєї нареченої Мартіни Кушнірової.

Через шість років це спроба вбивства чинного прем'єр-міністра.

Роберт Фіцо, попри всю свою ліворадикально-популістську драму, у середу все ще лише виконував свою роботу, очолюючи засідання кабінету міністрів у крихітному колишньому шахтарському містечку Гандлов.

Оскільки Фіцо був доставлений гелікоптером до сусідньої Банської Бистриці, а не до столиці Братислави, через тяжкість його ран політичний істеблішмент здавався замороженим:

Хто був головним? Що відбувалося? Як це сталося?

Принаймні щодо останнього питання в дискусії домінувала одна відповідь: політична поляризація.

Риторика ненависті, свідками якої ми є, має бути припинена, — сказала президент Зузана Чапутова. Будь ласка, зупинимо це!

Емоції, природно, високі, але було б дуже погано розпалювати цю і без того небезпечну ситуацію, — погодився міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток.

Однак деякі депутати правлячої коаліції, схоже, не отримали цю записку. Любош Блаха, проросійський депутат від партії Фіцо Smer, крикнув на опозицію в парламенті, що прем'єр-міністр «сьогодні бореться за своє життя через вашу ненависть».

Віце-спікер парламенту Андрій Данко, голова ультраправої Словацької національної партії, запитав у опозиції: Ви задоволені?" Він зловісно додав: «У ЗМІ відбудуться деякі зміни».