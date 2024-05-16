У мережі опублікували кадри боїв за Вовчанськ від прикордонників

https://racurs.ua/ua/n195386-u-mereji-opublikuvaly-kadry-boyiv-za-vovchansk-vid-prykordonnykiv-video.html

Ракурс

У мережі опублікували ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ від прикордонників.

.

На відео — бійці ДПСУ прориваються через вогонь противника на підсилення до побратимів.

Росіяни завдали 16 травня ударів касетними боєприпасами по селу у Вовчанській громаді.

Постраждали пʼятеро людей — двоє медиків, двоє водіїв та начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

Крім того, на півночі Вовчанська росіяни розстріляли цивільних, жителів беруть у полон, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

До сьогоднішнього дня на цій ділянці тривала евакуація — поліціянти не припиняли вивозити людей, попри загрози та під обстрілами, акцентував посадовець.

За оперативною інформацією, наразі російські окупанти, що намагалися закріпитися у місті, не дозволяли місцевим жителям евакуйовуватися — натомість людей почали викрадати та зганяти до підвалів, зазначив Клименко.

Також стало відомо про перші розстріли цивільних окупантами. Зокрема, один з мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників — був убитий росіянами, повідомив міністр.