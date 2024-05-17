Американська зброя призначена для використання на території України

https://racurs.ua/ua/n195404-amerykanska-zbroya-pryznachena-dlya-vykorystannya-na-terytoriyi-ukrayiny-zayava-pentagonu.html

Ракурс

Американська зброя призначена для використання на території України.

.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, що США не змінювали свою позицію щодо використання зброї, яку надають Україні. Як вона зазначила, озброєння повинне бути використане для повернення суверенної території України:

Зброя, яка надається, призначена для використання на полі бою, — сказала Сінгх на брифінгу 16 травня.

Нещодавно Держсек США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують Україну завдавати ударів поза межами своїх територій, але Україна сама вирішує, як їй вести війну.

Україна сама вирішуватиме чи бити американськими ракетами по території рф, — сказав державний секретар США у Києві 14 травня.

У такий спосіб Блінкен ухилився від прямої відповіді на запитання про те, чи дозволять США українській стороні бити по території росії американською зброєю, але він повторив, що США не заперечують проти ударів по рф у принципі:

Україна має сама прийняти рішення про ведення війни для захисту свободи, суверенітету, територіальної цілісності… Ми забезпечимо, щоб Україна мала те озброєння, яке необхідне для успіху на полі бою, сказав він.

Блінкен також додав, що США можуть підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною протягом кількох тижнів, зазначивши, що «важка робота» по угоді вже завершена: