На півночі Вовчанська Сили оборони проводять зачистку і не дають росіянам закріпитися

https://racurs.ua/ua/n195406-na-pivnochi-vovchanska-syly-oborony-provodyat-zachystku-i-ne-daut-rosiyanam-zakripytysya.html

Ракурс

На півночі Вовчанська захисники проводять зачистку і не дають ворогу закріпитись.

.

Про це повідомив уранці 17 травня Генштаб ЗСУ.

Українські бійці відбили вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно — Вовчанськ. Загалом, ситуація на фронті контрольована Силами оборони, суттєвих змін в обстановці не відбулось. Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, — йдеться у повідомленні.

На Харківщині ворог видихається, додаткових резервів у нього немає, а ті підрозділи, які йшли, вони сточили більш як на 70%. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов із посиланням на побратимів, які тримають оборону на Харківському напрямку.

Ситуація стабілізована і потроху вони ворога вибивають, вичищають, Вовчанськ відстояли, і здається, що у ворога немає вже ані сил, ані резервів, щоб щось робити далі, — додав військовий.

Окупанти не полишають спроб захопити Вовчанськ, атакуючи у лобову. Про це пізно увечері 16 травня повідомив український воєнний кореспондент Богдан Мирошников про ситуацію на фронті.

Темпи дуже сповільнилися через чудову протидію Сил оборони. Наші воїни все частіше наносять контрудари, — написав журналіст.

Те, що для ворога мало бути «легкою прогулянкою», перетвориться для нього на пекло!"Крім того, українські бійці спалили рашистам в окупованій частині Вовчанська прихований склад боєприпасів, який вони облаштували в міській забудові.