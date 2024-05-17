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У ДПСУ уточнили перелік чоловіків, у яких перевірятимуть військово-облікові документи на кордоні

У ДПСУ уточнили перелік чоловіків, у яких перевірятимуть військово-облікові документи на кордоні

17 тра 2024, 10:39
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У звʼязку з перевіркою посадовими особами ДПСУ в пунктах пропуску наявності військово-облікового документа прикордонники уточнили перелік категорій громадян, котрі підлягають обовʼязковій та необовʼязковій перевірці.


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Відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу.

Нагадуємо, що зміни набувають чинності з 18 травня 2024 року.

Джерело: Ракурс


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