У Міноборони провели кадрові ротації

https://racurs.ua/ua/n195411-u-minoborony-provely-kadrovi-rotaciyi.html

Ракурс

Івана Гаврилюка призначили першим заступником міністра оборони України.

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Про це 17 травня повідомили в Кабінеті міністрів України. До цього він обіймав посаду простого заступника міністра.

Також новим заступником міністра оборони Рустема Умєрова з питань європейської інтеграції став Олександр Балануца.

Гаврилюк з 2020 по 2022 був радником командувача Сил логістики ЗСУ.

З вересня 2022 по жовтень 2023 року служив заступником головного інспектора Міністерства оборони України, а з 5 жовтня 2023 року його призначили на посаду заступника міністра оборони України.