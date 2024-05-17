Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Уряд виділив гроші на відбудову Зміївської та Трипільської ТЕС

Уряд виділив гроші на відбудову Зміївської та Трипільської ТЕС

17 тра 2024, 12:36
999

Більш ніж 1,5 млрд грн Кабмін виділив 17 травня для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині.


.

Зокрема, 726 млн грн надійдуть державної компанії «Центренерго» з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн — з фонду ліквідації наслідків агресії.

Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко, — прокоментував рішення уряду його очільник Денис Шмигаль.

Внаслідок російської атаки 8 травня з експлуатації виведені дві ГЕС.

На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів, — повідомляли раніше в «Укргідроенерго».

На цей час, орієнтуючись на офіційні джерела, відомо про те, що повністю зруйновані дві теплоелектростанції (ТЕС) державної компанії Центренерго — Зміївська в Харківській області та Трипільська — в Київській.

Зруйнована Харківська ТЕЦ-5 Юрія Бойка. Сильно пошкоджені й місцями повністю зруйновані всі 6 ТЕС енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Атаковані й виведені з ладу дві гідрогенерувальні установки Дніпровської ГЕС у Запоріжжі, оператором яких є державне Укргідроенерго.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів