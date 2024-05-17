Уряд виділив гроші на відбудову Зміївської та Трипільської ТЕС

https://racurs.ua/ua/n195410-uryad-vydilyv-groshi-na-vidbudovu-zmiyivskoyi-ta-trypilskoyi-tes.html

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Більш ніж 1,5 млрд грн Кабмін виділив 17 травня для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині.

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Зокрема, 726 млн грн надійдуть державної компанії «Центренерго» з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн — з фонду ліквідації наслідків агресії.

Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко, — прокоментував рішення уряду його очільник Денис Шмигаль.

Внаслідок російської атаки 8 травня з експлуатації виведені дві ГЕС.

На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів, — повідомляли раніше в «Укргідроенерго».

На цей час, орієнтуючись на офіційні джерела, відомо про те, що повністю зруйновані дві теплоелектростанції (ТЕС) державної компанії Центренерго — Зміївська в Харківській області та Трипільська — в Київській.

Зруйнована Харківська ТЕЦ-5 Юрія Бойка. Сильно пошкоджені й місцями повністю зруйновані всі 6 ТЕС енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Атаковані й виведені з ладу дві гідрогенерувальні установки Дніпровської ГЕС у Запоріжжі, оператором яких є державне Укргідроенерго.