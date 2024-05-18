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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині російський обстріл знищив будівлю навчального закладу (ФОТО)

18 тра 2024, 13:52
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Російські загарбники продовжують тероризувати прикордонну Вовчанську громаду Харківської області.


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Зокрема, вчора, 17 травня, близько 22.10 вони обстріляли село Бугаївка на Харківщині, в результаті чого було повністю знищено будівлю навчального закладу. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Крім того:

  • у місті Вовчанську та селищі Білий Колодязь внаслідок вчорашніх ворожих ударів пошкоджено та зруйновано житлові будинки;
  • 17 травня орієнтовно о 16.00 російські військовослужбовці здійснили обстріл села Липці. Отримав поранення 53-річний цивільний чоловік. Попередньо, війська рф били по селу з РСЗВ.

За фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу) розпочато досудові розслідування.

Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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