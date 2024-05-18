Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Харківська обласна прокуратура
На Харківщині російський обстріл знищив будівлю навчального закладу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195446-na-harkivschyni-rosiyskyy-obstril-znyschyv-budivlu-navchalnogo-zakladu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують тероризувати прикордонну Вовчанську громаду Харківської області.
.
Зокрема, вчора, 17 травня, близько 22.10 вони обстріляли село Бугаївка на Харківщині, в результаті чого було повністю знищено будівлю навчального закладу. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Крім того:
- у місті Вовчанську та селищі Білий Колодязь внаслідок вчорашніх ворожих ударів пошкоджено та зруйновано житлові будинки;
- 17 травня орієнтовно о 16.00 російські військовослужбовці здійснили обстріл села Липці. Отримав поранення 53-річний цивільний чоловік. Попередньо, війська рф били по селу з РСЗВ.
За фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу) розпочато досудові розслідування.