Лікарня Вовчанська стала місцем масового поховання росіян внаслідок авіаудару

https://racurs.ua/ua/n195459-likarnya-vovchanska-stala-miscem-masovogo-pohovannya-rosiyan-vnaslidok-aviaudaru-video.html

Ракурс

Авіаудар Повітряних сил ЗСУ знищив опорний пункт російських окупантів у Вовчанську на Харківщині. Будівлю загарбники використовували, як укриття та місце накопичення своєї живої сили.

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Відео ураження будівлі оприлюднив 18 травня телеграм-канал «Оперативний інформ».

Українська авіація завдала потужного удару по будівлі центральної районної лікарні у Вовчанську, де базувалися штурмові підрозділи російських військ, які намагаються захопити це українське місто.

Судячи з точності влучання, літаки ПС ЗСУ застосували високоточні авіабомби, які Україна отримає від західних партнерів у межах військової допомоги для протистояння російському вторгненню.

Це могли бути американські JDAM або французькі AASM 250 HAMMER, які адаптовані для застосування українською авіацією.