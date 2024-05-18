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Ракурс
Лікарня Вовчанська стала місцем масового поховання росіян внаслідок авіаудару

Лікарня Вовчанська стала місцем масового поховання росіян внаслідок авіаудару (ВІДЕО)

18 тра 2024, 19:58
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Авіаудар Повітряних сил ЗСУ знищив опорний пункт російських окупантів у Вовчанську на Харківщині. Будівлю загарбники використовували, як укриття та місце накопичення своєї живої сили.


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Відео ураження будівлі оприлюднив 18 травня телеграм-канал «Оперативний інформ».

Українська авіація завдала потужного удару по будівлі центральної районної лікарні у Вовчанську, де базувалися штурмові підрозділи російських військ, які намагаються захопити це українське місто.

Судячи з точності влучання, літаки ПС ЗСУ застосували високоточні авіабомби, які Україна отримає від західних партнерів у межах військової допомоги для протистояння російському вторгненню.

Це могли бути американські JDAM або французькі AASM 250 HAMMER, які адаптовані для застосування українською авіацією.

Джерело: Ракурс


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