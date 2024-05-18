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Лікарня Вовчанська стала місцем масового поховання росіян внаслідок авіаудару
Лікарня Вовчанська стала місцем масового поховання росіян внаслідок авіаудару (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195459-likarnya-vovchanska-stala-miscem-masovogo-pohovannya-rosiyan-vnaslidok-aviaudaru-video.htmlРакурс
Авіаудар Повітряних сил ЗСУ знищив опорний пункт російських окупантів у Вовчанську на Харківщині. Будівлю загарбники використовували, як укриття та місце накопичення своєї живої сили.
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Відео ураження будівлі оприлюднив 18 травня телеграм-канал «Оперативний інформ».
Українська авіація завдала потужного удару по будівлі центральної районної лікарні у Вовчанську, де базувалися штурмові підрозділи російських військ, які намагаються захопити це українське місто.
Судячи з точності влучання, літаки ПС ЗСУ застосували високоточні авіабомби, які Україна отримає від західних партнерів у межах військової допомоги для протистояння російському вторгненню.
Це могли бути американські JDAM або французькі AASM 250 HAMMER, які адаптовані для застосування українською авіацією.