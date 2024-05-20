У чотирьох областях збили 29 БпЛА росіян

https://racurs.ua/ua/n195494-u-chotyroh-oblastyah-zbyly-29-bpla-rosiyan.html

Ракурс

Уночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ — рф.

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Усі 29 «шахедів» збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

У Харківській області 20 травня оголосили Днем жалоби після російських обстрілів Куп’янської та Малоданилівської громад.

Наразі відомо, що росіяни вбили 11 людей.

Харківська обласна прокуратура повідомляє, що вже відомо про щонайменше 27 постраждалих внаслідок обстрілу Харківського району.