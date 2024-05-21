Німецька ініціатива з посилення ППО України зібрала майже 1 млрд євро. Фото:

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Німецька ініціатива з посилення протиповітряної оборони України зібрала майже 1 млрд євро.

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Уряд Німеччини зараз працює над тим, щоб ще більше країн приєдналося до цієї ініціативи й коштів було ще більше. Про це 21 травня міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила у Києві, повідомили в німецькому МЗС.

Ось чому разом із міністром оборони Пісторіусом я запустила глобальну ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони. Зараз зібрано майже 1 млрд євро для додаткової підтримки українських сил ППО, і ми інтенсивно працюємо над тим, щоб їх було ще більше, — зазначила вона.

Бербок наголосила, що Берлін «кілька разів перевертає кожен камінь» у пошуках нових систем Patriot для України. Додала, що союзники повинні об'єднати зусилля, щоб українці повернулися до мирного життя у майбутньому.

Як відомо, 21 травня голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва з неанонсованим візитом.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про нову ініціативу щодо посилення української ППО у квітні. Берлін погодився надати ЗСУ третю батарею Patriot.

Після вчорашнього засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн» стало відомо, що партнери погодилися підтримати німецьку ініціативу. Профінансувати посилення протиповітряної оборони України вже готові Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія та Канада. Обладнання та ракети готові надати Велика Британія, США, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія та Литва.