Додаткові відпустки українські бійці матимуть за знищену російську техніку

https://racurs.ua/ua/n195576-dodatkovi-vidpustky-ukrayinski-biyci-matymut-za-znyschenu-rosiysku-tehniku.html

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Кабмін затвердив додаткові відпустки українським військовим за знищену російську техніку.

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Найбільше днів даватимуть за кораблі і літаки — по 5 днів.

Про це йдеться в постанові уряду № 585 від 21 травня.

За ЗРК, гелікоптер, РЛС — 4 додаткові дні.

За САУ, РСЗВ, танк, БМП, дальній безпілотник чи ракету даватимуть 3 додаткові дні.

За бронеавтомобіль чи безпілотник середньої дальності — 2 дні. За безпілотники малої дальності — один день.

За рішенням командира військової частини відпустка також може надаватися військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.

Але не більше, ніж трьом за раз.

Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік.

Відпустка надається за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.