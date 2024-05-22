Мінкульт вимагає забрати в Резніковича звання академіка

https://racurs.ua/ua/n195575-minkult-vymagaie-zabraty-v-reznikovycha-zvannya-akademika.html

Ракурс

Мінкульт звернувся до Національної академії мистецтв з вимогою позбавити звання академіка колишнього керівника Національного драмтеатру ім. Лесі Українки Михайла Резніковича.

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Ексдиректор театру Лесі Українки обіймав посаду керівника близько 25 років

Зазначається, що він у 2022 році виїхав з України і почав співпрацювати з росіянами.

86-річний Резнікович віднедавна працює викладачем в російському інституті театрального мистецтва.

Так, у 2024 році Михайло Резнікович в інтерв’ю білоруському пропагандисту розповів, як любить російську культуру, як пишається нагородою від владіміра путіна та як йому боляче за цькування російської мови «на Україні».

МКІП нагадало, що Резнікович має низку державних нагород: Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, академік-засновник Національної академії мистецтв України.