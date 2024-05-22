Зеленський планує відвідати 80-річчя висадки союзників у Нормандії, щоб просити на Заході ще більше зброї

https://racurs.ua/ua/n195584-zelenskyy-planuie-vidvidaty-80-richchya-vysadky-souznykiv-u-normandiyi-schob-prosyty-na-zahodi.html

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Президент Володимир Зеленський має намір 6 червня відвідати заходи в Нормандії на честь 80-річчя висадки союзних військ та зустріч G7 в Італії, щоб просити Заходу ще більше зброї, а також «попросити НАТО збивати російські ракети».

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Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

Плани Зеленського особливо примітні, оскільки нещодавно він скасував поїздки за кордон після початку великого наступу росії у місті Харків. Але Україна також відчайдушно потребує постійної підтримки та світової уваги, і ця поїздка дасть йому час зустрітися зі світовими лідерами, включаючи президента Джо Байдена, — пише видання.

Раніше повідомлялося, що на заходи до Нормандії запросять також російську делегацію.

Обидва джерела POLITICO наголосили, що графік українського президента завжди може змінитися.

Присутність українського лідера у Франції матиме величезний символічний резонанс. Світові лідери зберуться на узбережжі Нормандії, де 80 років тому майже 133 тис. військовослужбовців зі США, Великої Британії та країн-союзників висадилися на європейський континент, щоб розгромити нацистську Німеччину — найбільше десантне вторгнення у військовій історії, — зазначає видання.

Нагадаємо, що на річницю висадки союзників у Нормандії мала бути запрошена росія (але не владімір путін), але, за даними МЗС рф, запрошення від Франції ще не надходило.