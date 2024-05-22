Попрощатися з Раїсі до Ірану приїхали лідери 90 країн, серед них терористи з рф, білорусі, ХАМАСу, Хезболли і Талібану

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На церемонію прощання з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі приїхали представники близько 90 іноземних держав та організацій.

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За даними національного телебачення Ірану, до складу делегацій увійшли 10 глав держав і 20 міністрів, а також спікери парламентів і спеціальні представники 68 іноземних урядів.

Як повідомляє іранська інформагенція Mehr, це, серед інших, представники Китаю, Японії, Тунісу, Алжиру, Малайзії, росії, білорусі, Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, Сербії, Грузії, Саудівської Аравії, ОАЕ, Бахрейну, Оману, Сирії, Туреччини, Ємену, Палестини, а також терористичних угруповань ХАМАС, Хезболла і Талібан.

На вулицях Тегерана зібралися десятки тисяч людей із плакатами, на яких було написано, що Раїсі є «мучеником служіння» або «слугою знедолених».

23 травня тіло Раїсі доставлять до мавзолею імама Рези в місті Мешхед, де з президентом попрощається Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Що відомо про Раїсі

Кривавий тиран, «тегеранський м’ясник» — ці епітети стосуються Ібрагіма Раїсі, який 19 травня загинув в авіатрощі, коли повертався з Азербайджану.

За три роки він встиг стати «президентом, що вішає", стратити близько 30 тис. осіб, зокрема неповнолітніх. У одіозного політика чимало прибічників у Європі, Азії і ХАМАС, бо його «вісь зла» була на руку багатьом, зокрема росії.

Президента Ібрагіма Раїсі іранці запам‘ятали як «тегеранського м’ясника», українці — як «колегу кремля», що продавав росії тисячі дронів, ізраїльтяни — як винуватця найбільш масованої атаки по їхній країні в історії людства.

Утім, цими днями Радбез ООН сумує за іранським президентом Раїсі та міністром закордонних справ Абдоллахіяном — перед будівлею організації приспустили прапор.