Норвегія заборонить в'їзд російським туристам

https://racurs.ua/ua/n195600-norvegiya-zaboronyt-v-yizd-turystam-z-rosiyi.html

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Уряд Норвегії зробив ще один крок назустріч ізоляції росії. З 29 травня у країну не впускатимуть росіян, мета прибуття яких — туризм.

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Як пише місцеве видання NRK, поліція зможе висилати громадян рф, які підпадають під дію цього правила.

Втім, росіяни зможуть перетнути кордон з іншою метою. Іноземців впускатимуть у Норвегію, якщо вони матимуть особливу причину — візит до близьких родичів, робота чи навчання.

Заборона стосується як громадян росії, які встигли отримати норвезьку туристичну візу (їх фактично перестали видавати 2022 року), так і власників візи, виданої іншою країною Шенгенської угоди.

В уряді зазначили, що зроблять винятки для громадян росії, які їдуть у гості до батьків, подружжя чи дітей, які мешкають у Норвегії, а також тим росіянам, які їдуть з метою роботи чи навчання в Норвегії чи інших країнах Шенгенської угоди.

Міністр юстиції та громадської безпеки Еміліє Енгер Мель заявила, що Норвегія вирішила обмежити в’їзд росіянам у відповідь «на незаконну агресію росії проти України».

Влада Норвегії додала, що уважно стежить за ситуацією на прикордонному пункті Стурскуг (на кордоні з Мурманською областю) і «готова вжити заходів у разі потреби».

У Кремлі це рішення назвали дискримінаційним.

Безумовно, такі рішення не можуть залишатися без відповіді. Звичайно ж, рішення виключно дискримінаційні, ми не ухвалюємо подібних рішень, — заявив на брифінгу прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков.

Після початку повномасштабного вторгнення військ росії в Україну низка європейських країн посилила правила видачі туристичних віз росіянам, в деяких випадках аж до відмови від їх видачі.

Кілька країн Євросоюзу — Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Чехія також заборонили росіянам в’їзд через зовнішній кордон з метою туризму.