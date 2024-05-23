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Норвегія заборонить в'їзд російським туристам
Норвегія заборонить в’їзд туристам з росіїhttps://racurs.ua/ua/n195600-norvegiya-zaboronyt-v-yizd-turystam-z-rosiyi.htmlРакурс
Уряд Норвегії зробив ще один крок назустріч ізоляції росії. З 29 травня у країну не впускатимуть росіян, мета прибуття яких — туризм.
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Як пише місцеве видання NRK, поліція зможе висилати громадян рф, які підпадають під дію цього правила.
Втім, росіяни зможуть перетнути кордон з іншою метою. Іноземців впускатимуть у Норвегію, якщо вони матимуть особливу причину — візит до близьких родичів, робота чи навчання.
Заборона стосується як громадян росії, які встигли отримати норвезьку туристичну візу (їх фактично перестали видавати 2022 року), так і власників візи, виданої іншою країною Шенгенської угоди.
В уряді зазначили, що зроблять винятки для громадян росії, які їдуть у гості до батьків, подружжя чи дітей, які мешкають у Норвегії, а також тим росіянам, які їдуть з метою роботи чи навчання в Норвегії чи інших країнах Шенгенської угоди.
Міністр юстиції та громадської безпеки Еміліє Енгер Мель заявила, що Норвегія вирішила обмежити в’їзд росіянам у відповідь «на незаконну агресію росії проти України».
Влада Норвегії додала, що уважно стежить за ситуацією на прикордонному пункті Стурскуг (на кордоні з Мурманською областю) і «готова вжити заходів у разі потреби».
У Кремлі це рішення назвали дискримінаційним.
Безумовно, такі рішення не можуть залишатися без відповіді. Звичайно ж, рішення виключно дискримінаційні, ми не ухвалюємо подібних рішень, — заявив на брифінгу прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков.
Після початку повномасштабного вторгнення військ росії в Україну низка європейських країн посилила правила видачі туристичних віз росіянам, в деяких випадках аж до відмови від їх видачі.
Кілька країн Євросоюзу — Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Чехія також заборонили росіянам в’їзд через зовнішній кордон з метою туризму.