У Польщі відповіли на питання соціологів про повернення українців призовного віку

Чи повинна Польща повертати українців призовного віку?

https://racurs.ua/ua/n195604-u-polschi-vidpovily-na-pytannya-sociologiv-pro-povernennya-ukrayinciv-pryzovnogo-viku.html

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Більш як половина поляків вважають, що Польща повинна повернути українців призовного віку до своєї країни.

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Про це йдеться в результатах опитування IBRiS для газети Rzeczpospolita.

50,7% респондентів виступають за повернення українських призовників, 39% — проти цього, 10,3% — не визначилися.

За те, щоб повернути чоловіків призовного віку в Україну, виступають переважно жінки (59%), люди віком за 70 років (64%), мешканці малих міст (63%), батьки щонайменше трьох дітей шкільного віку (95%), люди з початковою освітою (65%).

Натомість противники повернення українських призовників — це переважно молоді люди віком 18−29 років (88%), мешканці середніх міст (55%), батьки двох дітей шкільного віку (70%), люди з вищою освітою (45%), люди з правими поглядами (49%).

Нагадаємо, 23 квітня міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що це «буде чесно» щодо держави.

Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною, — заявляв урядовець.

24 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. За його словами, Польща уже пропонувала допомогти Україні посприяти поверненню чоловіків до своєї країни, щоб виконати свій громадянський обов’язок.